На недавнем концерте украинской музыкальной группы «Пошлая Молли», прошедшем в молдавском городе Кишинёв, неожиданно выступили российские исполнители — Катя Кищук, Молодой Платон, Лиза Анохина и рэп-исполнитель CMH.

Концерт «Пошлой Молли» с российскими исполнителями. Обложка © Telegram / SHOT

Сообщение об этом событии появилось на портале SHOT. По данным канала, организаторы столкнулись с серьёзной проблемой: билеты на выступление продавались крайне медленно. Для привлечения аудитории решили пригласить известных российских исполнителей, большинство из которых выражают открытую симпатию к своей стране. Например, рэп-исполнитель CMH (Руслан Тушенцов) регулярно выкрикивает лозунги вроде «Россия!» во время концертов, а другие участники шоу — блогер Лиза Анохина и рэпер Молодой Платон — активно выступают в России и живут в столице нашей страны — Москве.

Однако даже присутствие столь популярных гостей не помогло исправить ситуацию: площадка осталась заполненной менее чем наполовину, VIP-зоны практически пустовали. До этого музыканты группы «Пошлая Молли» уже заявляли о своём уходе из России после начала специальной военной операции и устраивали концерты в поддержку Украины. Несмотря на подобные заявления, выяснилось, что главным источником дохода этой «принципиальной» команды являются поклонники именно из России.