Российские фанаты стали спасением для затравленных украинских рокеров из «Пошлой Молли»

Украинская группа «Пошлая Молли» совсем перестала давать концерты в России из-за неоднозначных заявлений её солиста Кирилла Тимошенко по прозвищу Бледный. Сейчас единственным источником дохода коллектива остались фанаты из РФ, которые покупают мерч. Об этом сообщает SHOT.

Артисты из «Пошлой Молли» несколько оступились в своих заявлениях. Кирилл Бледный, являясь украинцем, не стал открыто поддерживать СВО, но и соотечественников разозлил своим отказом от украинского языка.

По данным телеграм-канала, прибыль с мерча поступает на ИП директора группы, которое зарегистрировано в России. Свитер у них можно было приобрести примерно за шесть тысяч рублей. Фронтмен группы признавался, что заработок со стримов упал, а выступать его коллектив стал вдвое реже. Сейчас у «Пошлой Молли» запланирован концерт в Молдавии, но продажи билетов пока идут туго, поскольку слушают их в основном в России. Ложи, например, свободны на 98%.