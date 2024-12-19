Лидеру «Пошлой Молли» Бледному запретили въезд в ЕС за критику польского языка
Кирилл Бледный Обложка © Telegram / ПОШЛАЯ МОЛЛИ
Кириллу Бледному, лидеру музыкального коллектива «Пошлая Молли», отказали во въезде в страны Евросоюза. Причиной стал его нелестный комментарий о польском языке, рассказал музыкант в беседе с изданием The Flow.
В соцсетях перед этим Бледный заявил, что его «раздражает польский». Позднее он объяснил, что целью была пародия на «русского имперца», однако остроумие его подвело, европейцы нашли шутку несмешной и неудачной. За это ему пришлось извиняться и пытаться загладить вину, но его извинения не возымели действия.
Недавно Евросоюз включил в 15-й пакет антироссийских санкций певицу Ларису Долину, телеведущую Тину Канделаки и главу департамента управделами президента России Софию Захарова, которые, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, могли бы представлять всю планету в своей сфере.