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19 декабря, 20:20

Лидеру «Пошлой Молли» Бледному запретили въезд в ЕС за критику польского языка

Кирилл Бледный Обложка © Telegram / ПОШЛАЯ МОЛЛИ

Кирилл Бледный Обложка © Telegram / ПОШЛАЯ МОЛЛИ

Кириллу Бледному, лидеру музыкального коллектива «Пошлая Молли», отказали во въезде в страны Евросоюза. Причиной стал его нелестный комментарий о польском языке, рассказал музыкант в беседе с изданием The Flow.

В соцсетях перед этим Бледный заявил, что его «раздражает польский». Позднее он объяснил, что целью была пародия на «русского имперца», однако остроумие его подвело, европейцы нашли шутку несмешной и неудачной. За это ему пришлось извиняться и пытаться загладить вину, но его извинения не возымели действия.

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Лия Мурадьян
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