Редакция «Осторожно, Новости» сообщила о взломе телеграм-каналов Собчак

Телеграм-каналы «Кровавая барыня» и «Собчак» были взломаны. Об этом сообщает редакция «Осторожно, Новости».

«Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга — каналы «Кровавая барыня» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14:00, не имеют к нам отношения», — говорится в сообщении.

Редакция призвала не переходить по ссылкам, которые могут появится во взломанных каналах и быть осторожным с фейковыми сообщениями. Там добавили, что работают над восстановлением доступа к своим ресурсам.

На «Кровавую барыню» подписано 1,1 млн человек, на «Собчак» — 372 тысячи.