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8 июля, 12:22

Редакция «Осторожно, Новости» сообщила о взломе телеграм-каналов Собчак

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Телеграм-каналы «Кровавая барыня» и «Собчак» были взломаны. Об этом сообщает редакция «Осторожно, Новости».

«Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга — каналы «Кровавая барыня» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14:00, не имеют к нам отношения», — говорится в сообщении.

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Редакция призвала не переходить по ссылкам, которые могут появится во взломанных каналах и быть осторожным с фейковыми сообщениями. Там добавили, что работают над восстановлением доступа к своим ресурсам.

На «Кровавую барыню» подписано 1,1 млн человек, на «Собчак» — 372 тысячи.

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