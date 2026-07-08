Сафонов обратился в Конституционный суд, требуя установить потолок алиментов

Вратарь ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов обратился в Конституционный суд РФ из-за правил расчёта алиментов. Суд принял к рассмотрению жалобу спортсмена на пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса, который регулирует выплаты в долевом отношении к доходу.

Сафонов считает, что действующая норма может нарушать его конституционные права. По мнению футболиста, при наличии стабильного заработка размер выплат не всегда учитывает реальные потребности ребёнка. В обращении он указал, что без соглашения об уплате алиментов установленный порядок не позволяет определить сумму, соразмерную нуждам несовершеннолетнего.

Теперь Конституционному суду предстоит оценить, соответствует ли оспариваемая норма Семейного кодекса РФ основному закону страны.

Ранее ранцузское издание L'Équipe включило российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в топ-10 голкиперов мира, а Transfermarkt признал его самым дорогим российским футболистом. В парижском клубе спортсмен зарабатывает порядка €250 тысяч в месяц. Первый брак футболиста с Анастасией продлился до 2021 года, у пары родилась дочь Майя, а в 2024 году суд обязал Сафонова выплачивать алименты в размере 25% от дохода, что при высоком уровне заработка составило порядка 50 млн рублей за сезон. В новых отношениях голкипер состоит с 2022 года, его избранница — Марина Кондратюк.