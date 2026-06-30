«Одна из самых больших авантюр»: Сафонов показал, как лично добыл камень для кольца жены

Вратарь Матвей Сафонов показал, как добывал камень для кольца своей супруги Марины. Видеоролик с историей подарка он опубликовал в своём телеграм-канале.

Матвей Сафонов спустился в шахту в Шри-Ланке ради камня для кольца жены. Видео © Telegram / ТягаМотина

Идея возникла после того, как Марина потеряла кольцо, которое пара сделала друг другу своими руками несколько лет назад. Сафонов решил не повторять старое украшение, а создать новое — с камнем, добытым самостоятельно.

Голкипер отправился на Шри-Ланку сразу после финала Лиги чемпионов. Поиск камня стал для него настоящим приключением. Готовое кольцо он вручил супруге уже на свадебном торжестве, прямо при гостях доделывая последние штрихи.

«Мой подарок Марише на свадьбу! Или одна из самых больших авантюр в моей жизни» — написал Сафонов, добавив, что изначально хотел устроить номер с разрезанием фруктов катаной, но от идеи пришлось отказаться из-за белого костюма.

Напомним, голкипер ПСЖ Матвей Сафонов и владелица бренда «Речи» Марина Кондратюк устроили пышное торжество в Подмосковье, бюджет которого превысил 10 млн рублей. Пара официально зарегистрировала брак ещё в марте 2025 года в Париже, а спустя год собрала 70 гостей в яхт-клубе Sky River в Мытищах, аренда которого на день обошлась в 700 тысяч рублей.