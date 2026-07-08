Политолога Становую* обвинили в участии в работе нежелательной организации

Политолог Татьяна Становая* стала фигуранткой уголовного дела об участии в деятельности иностранной структуры, признанной в РФ нежелательной. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Причиной для разбирательства послужили материалы проверки, которую провела Перовская межрайонная прокуратура. Выяснилось, что эксперт продолжает сотрудничать с «Берлинским центром Карнеги по изучению России и Евразии».**

Ранее Становую* уже дважды привлекали к административной ответственности по статье 20.33 КоАП РФ. Штрафы назначались именно за взаимодействие с этой организацией, чью деятельность на территории России признали нежелательной.

Несмотря на санкции, Становая* не прекратила профессиональные отношения с центром. Находясь за пределами Российской Федерации, она исполняет обязанности научного сотрудника его структурного подразделения.

Теперь действия политолога квалифицировали по части 1 статьи 284.1 Уголовного кодекса. Эта норма предусматривает ответственность за осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о нежелательности в РФ. Расследование взяли под контроль в надзорном ведомстве. Фигурантка в настоящее время находится за границей.