10 апреля, 15:26

Суд в Москве заочно приговорил журналиста Габуева* к четырём годам колонии

Александр Габуев*. Обложка © Wikipedia / Tumarov

Александр Габуев*. Обложка © Wikipedia / Tumarov

Савёловский суд Москвы заочно приговорил Александра Габуева*, бывшего замглавреда журнала «Коммерсант Власть», к четырём годам и двум месяцам колонии. Его признали виновным в уклонении от обязанностей иноагента и участии в деятельности нежелательной организации.

«Габуеву А.Т.* назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 2 месяца с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на 3 года», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Габуев* в настоящее время руководит Берлинским центром Карнеги**, который был признан нежелательным в России в 2024 году. Журналиста объявили в розыск в мае прошлого года.

Минюст России внёс книгу Ходорковского* в реестр экстремистских материалов
Минюст России внёс книгу Ходорковского* в реестр экстремистских материалов

Ранее Минюст России внёс Стэнфордский университет** в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Соответствующая запись появилась в реестре 10 апреля.

*Включён в список иноагентов Минюста РФ.

** Организации признаны нежелательными на территории РФ.

Наталья Демьянова
