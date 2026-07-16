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16 июля, 19:09

Белый дом: Иран сообщил США о желании заключить сделку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam

Иран заявил Соединённым Штатам о желании заключить соглашение о прекращении боевых действий, утверждают в американской администрации. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила на регулярном брифинге, что контакты между Вашингтоном и Тегераном продолжаются.

По её словам, иранская сторона продолжает вести переговоры и выражать готовность к сделке. Причиной такого стремления Ливитт назвала действия американских вооружённых сил. Представитель вашингтонской администрации отметила, что обсуждала эту тему с президентом Дональдом Трампом за час до выступления перед журналистами.

Таким образом, публичная риторика двух государств остается разнонаправленной. Одна сторона рапортует о боестолкновениях, а другая акцентирует внимание на продолжающемся диалоге.

Армия США объявила о новой серии ударов по Ирану вечером 16 июля
Армия США объявила о новой серии ударов по Ирану вечером 16 июля

Напомним, что перемирие между США и Ираном сорвалось. Вашингтон возобновил серию ударов по иранским военным объектам и инфраструктуре, а Тегеран ответил ракетными и беспилотными атаками по американским базам и союзникам США на Ближнем Востоке. Одной из главных точек напряжённости остается Ормузский пролив, где усилилось военное присутствие сторон и сохраняются риски для международного судоходства, что уже привело к сокращению морских перевозок и росту мировых цен на нефть.

Последние новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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Никита Никонов
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