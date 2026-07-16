Белый дом: Иран сообщил США о желании заключить сделку

Иран заявил Соединённым Штатам о желании заключить соглашение о прекращении боевых действий, утверждают в американской администрации. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила на регулярном брифинге, что контакты между Вашингтоном и Тегераном продолжаются.

По её словам, иранская сторона продолжает вести переговоры и выражать готовность к сделке. Причиной такого стремления Ливитт назвала действия американских вооружённых сил. Представитель вашингтонской администрации отметила, что обсуждала эту тему с президентом Дональдом Трампом за час до выступления перед журналистами.

Таким образом, публичная риторика двух государств остается разнонаправленной. Одна сторона рапортует о боестолкновениях, а другая акцентирует внимание на продолжающемся диалоге.

Напомним, что перемирие между США и Ираном сорвалось. Вашингтон возобновил серию ударов по иранским военным объектам и инфраструктуре, а Тегеран ответил ракетными и беспилотными атаками по американским базам и союзникам США на Ближнем Востоке. Одной из главных точек напряжённости остается Ормузский пролив, где усилилось военное присутствие сторон и сохраняются риски для международного судоходства, что уже привело к сокращению морских перевозок и росту мировых цен на нефть.