В Таиланде задержали банду из РФ, помогавшую аферистам обналичивать деньги

На острове Пхукет в Таиланде правоохранители провели операцию против преступной сети, которую подозревают в участии в схемах кибермошенничества. По данным местных властей, группа граждан России занималась обналичиванием денег и выступала связующим звеном между аферистами и их жертвами. Об этом пишет Bangkok Post.

Участники операции. Фото © Полиция Таиланда

Участники схемы, как утверждается, снимали наличные в банкоматах с подставных счетов, куда ранее поступали деньги пострадавших от онлайн-обмана. В ходе операции задержали одного гражданина РФ, которого подозревают в роли курьера-обнальщика. Ещё одному человеку аннулировали визу.

При обысках силовики изъяли более 5,44 млн бат (примерно 12,4 миллиона рублей) наличными и другие материалы, которые могут иметь значение для расследования. Предварительный ущерб от деятельности группы оценивается более чем в 16,9 млн бат (около 38 миллионов рублей). Следователи связывают с этой схемой не менее 297 возможных правонарушений.

Сейчас тайские правоохранители изучают финансовые операции, чтобы установить остальных участников и организаторов предполагаемой сети.