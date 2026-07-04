Россиянин облил жену кипятком и довёл до суицида в Таиланде

В Таиланде после семейного конфликта погибла 30-летняя россиянка Анастасия. По данным Mash, перед трагедией супруг облил её кипятком, а теперь их двухлетний сын может оказаться в местном детском учреждении из-за проблем с документами.

Россиянку нашли мёртвой в Таиланде после ссоры с мужем, их сыну грозит детдом. Фото © Telegram / Mash

Конфликт между 30-летними Михаилом и Анастасией начался на бытовой почве. Сначала супруги обменялись оскорблениями, после чего, как утверждается, мужчина облил жену кипятком и выбросил её вещи с балкона. Сообщается, что после ссоры Анастасия отправила сообщение своим родственникам. Спустя несколько часов прохожие обнаружили её тело под балконом дома.

Пара поженилась в конце 2023 года в Санкт-Петербурге. Затем супруги продали квартиру и переехали на остров Самуи, где в 2024 году у них родился сын. По данным Mash, ребёнок появился на свет дома, из-за чего возникли сложности с оформлением документов. Позже семья перебралась на Пхукет. Там, как утверждается, были утрачены все документы. Михаил, по информации Telegram-канала, не работал, а Анастасия зарабатывала созданием иллюстраций для книг на заказ.

В настоящее время мужчину задержали за нарушение миграционного законодательства — просроченную визу. По тайским законам ему может грозить миграционная тюрьма. Пока вопрос с документами не решён, двухлетний мальчик временно находится у местной жительницы, сдававшей семье жильё. В России у ребёнка, как сообщается, остались только бабушка-инвалид и дед.

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