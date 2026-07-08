Официальный представитель МИД России Мария Захарова прослезилась во время обращения к участникам презентации книги главы Гагаузии Евгении Гуцул «Дело Гуцул. Анатомия политического преследования». Мероприятие прошло в Москве.

Дипломат охарактеризовала происходящее как откровенное издевательство. Главу автономии лишили возможности видеть близких, подчеркнула Захарова. Она добавила, что преклоняется перед Гуцул и её родственниками.

Отдельно представитель министерства остановилась на книге, составленной из писем. Это не просто сборник, а исторический документ, описывающий целую главу в судьбе Молдавии и Европы, считает Захарова. Она указала на лицемерие Запада, который провозглашает свободу слова, в то время как режим Майи Санду пытается отнять у граждан право выражать мысли.

На страницах издания собраны 30 посланий, созданных в неволе. Захарова назвала их прямым доказательством функционирования машины политического преследования в современной Молдавии.

В контексте поддержки дипломат заверила, что Россия никогда не бросает тех, кто разделяет традиционные ценности. В качестве примера она привела истории Марии Бутиной, Виктора Бута и Константина Ярошенко. Их пытались сломить, но эти люди выстояли, зная, что за ними страна и близкие.

Сама Гуцул находится в заключении с конца марта 2025 года. Позже районный суд Кишинева приговорил её к семи годам лишения свободы за «нарушения при финансировании партии «Шор», а также постановил конфисковать сумму, эквивалентную примерно двум миллионам евро. Апелляционная инстанция в мае 2026-го оставила приговор в силе.

Политик отвергает обвинения и называет процесс расправой за сотрудничество Гагаузии с Россией. Ранее власти попытались оспорить её победу на выборах 2023 года, однако парламент автономии выразил солидарность с руководителем. Несмотря на требования закона, Санду отказалась утверждать Гуцул членом правительства.

Гагаузия — это автономное территориальное образование на юге Молдавии, населённое преимущественно гагаузами — тюркоязычным народом православного вероисповедания. Статус автономии был закреплён законом в 1994 году после периода напряжённости, связанного с распадом СССР и стремлением региона к самоопределению. В состав Гагаузии входят три города (Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешты) и несколько десятков сёл, а ее политическая жизнь традиционно отличается пророссийскими настроениями и сложными отношениями с центральными властями Кишинева.