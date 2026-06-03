Депутат Госдумы Алёна Аршинова в беседе с Life.ru на полях ПМЭФ-2026 охарактеризовала ситуацию в Молдавии как катастрофическую — и в экономике, и в политике. По её словам, режим Майи Санду разрывает союзнические отношения с Россией, которые выстраивались десятилетиями, в ущерб собственному бизнесу и фермерам, а обещанные Евросоюзом преференции так и останутся обещаниями — достаточно вспомнить пример Украины.

Алёна Аршинова о ситуации в Молдавии. Видео © Life.ru

Фактически, экономика Молдавии начинает держаться только на европейских кредитах, которые выдаются под залог на землю республики Молдова, а это — всё, что у них есть. Около 400 тысяч граждан покинули страну за последнее время и сейчас стремятся получить любое другое гражданство, кроме гражданства своей страны, чтобы хоть как-то выжить. Алёна Аршинова Депутат Государственной Думы

При этом после указа президента РФ Владимира Путина об упрощённом порядке приёма в гражданство для жителей Приднестровья за первые же сутки заявки подали 36 тысяч человек. Аршинова отметила, что информационные сайты МВД буквально обрушились от наплыва желающих получить справки о несудимости. Многие граждане Молдавии, в первую очередь гагаузы, также хотят получить российское гражданство в поисках защиты от режима Санду.

Депутат обвинила молдавского лидера в разжигании гражданской войны внутри страны и попытке аншлюза — присоединения к Румынии. Санду переписывает историю, делая вид, что Молдавия никогда не существовала как самостоятельное государство, хотя она обрела суверенитет раньше Румынии. По оценке Аршиновой, это политическое самоубийство и отказ от независимости, выгодный лишь Брюсселю, который фактически управляет республикой.

Обращаясь к выборам в Молдавии, парламентарий заявила, что Майя Санду и её партия PAS проиграли внутри страны, но победили за счёт голосов на зарубежных участках в Европе, где «все постарались» — президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и его предшественник Олаф Шольц. Оппозиция сейчас посажена — глава Гагаузии Евгения Гуцул находится в тюрьме, на многих заведены уголовные дела, отстаивать свою точку зрения стало крайне сложно.

Особую тревогу у депутата вызывает ситуация вокруг Приднестровья. Аршинова сообщила о заключённом соглашении между Майей Санду и Зеленским — киевский режим готов оказать любую помощь, в том числе военную, для решения приднестровского вопроса. Российские миротворцы, находящиеся там по международному мандату, уже объявлены персонами нон грата. На территории региона, напомнила депутат, находится крупнейший склад вооружений в Европе.

По мнению парламентария, натовские страны пытаются открыть второй фронт против России, чтобы осложнить проведение специальной военной операции. Факты налицо: уже прошло 13 совместных учений Молдавии с НАТО, республику вопреки воле народа превращают в военный полигон, а общество целенаправленно готовят к силовому решению приднестровского вопроса. Россия же, в отличие от Запада, продолжает заботиться о людях, которые верят в союз с ней, и не оставляет их без газа и необходимых преференций.

Ранее в российском МИД дали резкую оценку идее объединения Молдавии с Румынией, которую допустил премьер-министр республики Эуген Осмоческу. Он заявил, что Кишинёв может пойти на сближение с Бухарестом, если переговоры о вступлении в Евросоюз зайдут в тупик или будут сорваны. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова назвала такое развитие событий крайне тревожным, подчеркнув, что речь идёт не о равноправном союзе двух стран, а о процессе, который грозит Молдавии утратой собственной национальной идентичности.