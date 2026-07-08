Собчак вернула доступ к Telegram-каналам и назвала выложенные скрины фейками

Телеведущая и блогер Ксения Собчак сообщила, что вернула контроль над своими Telegram-каналами, которые были взломаны. В видеообращении она назвала опубликованные скрины переписок подделкой.

Собчак заявила о восстановлении доступа к своим телеграм-каналам. Видео © Telegram / «Кровавая барыня»

«Ну что, друзья, я восстановила доступ к телеграм-каналам. Опыт, если честно, так себе. Кажется, пора ехать подкрашивать появившуюся только что седину», — поделилась журналистка.

Она заявила, что не имеет отношения к скринам, которые появились в её каналах и назвала их фейками. По словам Собчак, доступ был потерян из-за взлома почты: сначала мошенники получили доступ к e-mail, а затем — к Telegram. Она пообещала позже подробно рассказать о произошедшем, чтобы предупредить других.

Видео Собчак записала из детской клиники.

«Друзья, выгляжу я крайне фигово. Нахожусь в клинике детской — лечим зубы. Это я, но выгляжу фигово», — сказала она на видео.

Напомним, что Telegram-каналы «Кровавая барыня» и «Собчак» были взломаны сегодня, 8 июля. Мошенники получили доступ к ресурсам холдинга Собчак. Все посты, которые выходили с 14:00, не имели отношения к редакции. Подписчиков призвали не переходить по ссылкам из взломанных каналов и не доверять фейковым сообщениям.