Определились все полуфиналистки Уимблдона в женском одиночном разряде

Уимблдон — старейший и наиболее престижный теннисный турнир планеты, входящий в серию Большого шлема. Соревнования ежегодно проходят на рубеже июня и июля в лондонском районе Уимблдон, на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Это единственный из четырёх турниров «Большого шлема», где играют на натуральном травяном покрытии, что диктует особую манеру игры: здесь ценятся мощная подача, умение играть у сетки и молниеносное перемещение по корту. Уимблдон свято чтит свои традиции: действует строжайший дресс-код, предписывающий теннисистам исключительно белую экипировку, на кортах вы не увидите рекламных щитов, а зрители наслаждаются клубникой со сливками и фирменным коктейлем. Непременный атрибут турнира — присутствие в ложах членов королевской семьи. Рекордсменами по числу побед в одиночном разряде являются Роджер Федерер (8 титулов) и Мартина Навратилова (9 титулов).