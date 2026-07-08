Определились все полуфиналистки Уимблдона в женском одиночном разряде
Теннисистка Линда Носкова. Обложка © ТАСС / AP / Maja Smiejkowska
Чешская теннисистка Линда Носкова обыграла бельгийку Элизе Мертенс и стала последней участницей полуфинальной стадии Уимблдона в женском одиночном разряде. Матч завершился со счётом 6:3, 7:5.
В полуфинале 21-летняя Носкова (9-й номер посева) сыграет против 24-летней украинки Марты Костюк (12-я), которая победила итальянку Жасмин Паолини. В другом матче на этой стадии встретятся американка Коко Гауфф (7-я) и ещё одна чешка Каролина Мухова (10-я). Полуфиналы пройдут 9 июля, финал — 11 июля.
Ранее российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл сербу Новаку Джоковичу в четырёх партиях.
Уимблдон — старейший и наиболее престижный теннисный турнир планеты, входящий в серию Большого шлема. Соревнования ежегодно проходят на рубеже июня и июля в лондонском районе Уимблдон, на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Это единственный из четырёх турниров «Большого шлема», где играют на натуральном травяном покрытии, что диктует особую манеру игры: здесь ценятся мощная подача, умение играть у сетки и молниеносное перемещение по корту. Уимблдон свято чтит свои традиции: действует строжайший дресс-код, предписывающий теннисистам исключительно белую экипировку, на кортах вы не увидите рекламных щитов, а зрители наслаждаются клубникой со сливками и фирменным коктейлем. Непременный атрибут турнира — присутствие в ложах членов королевской семьи. Рекордсменами по числу побед в одиночном разряде являются Роджер Федерер (8 титулов) и Мартина Навратилова (9 титулов).
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