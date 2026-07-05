Соболенко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, уступив японке Осаке

Первая ракетка мира Арина Соболенко не сумела продолжить борьбу за титул Уимблдона, завершив выступление на стадии четвёртого круга. Белорусская теннисистка уступила представительнице Японии Наоми Осаке, занимающей 14-е место в мировом рейтинге.

Соболенко не вышла в финал «Большого шлема». Видео © X / Wimbledon

Стартовый сет Осака уверенно оставила за собой — 6:2. Во второй партии Соболенко удалось навязать борьбу, однако исход встречи решился на тай-брейке, где сильнее вновь оказалась японская спортсменка — 7:2. Итоговый счёт матча — 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Осаки.

Благодаря этой победе японка впервые с 2018 года взяла верх над белорусской теннисисткой и пробилась в четвертьфинал лондонского турнира. Следующий матч она проведёт против чешской теннисистки Каролины Муховой. Поражение Соболенко также положило конец её продолжительной серии успешных выступлений на турнирах «Большого шлема».

Тем временем российские теннисисты также не смогли выбиться в четвертьфинал Уимблдона в одиночном разряде. Дальше всех из россиян в текущем турнире продвинулся Роман Сафиуллин. В четвёртом круге он уступил Новаку Джоковичу. В женском одиночном разряде российские спортсменки не смогли преодолеть третий круг.

Турнир завершится 12 июля. Призовой фонд Уимблдона составил 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующие победители — Янник Синнер (Италия) и Ига Свёнтек (Польша). Стоит отметить, что после вылета Соболенко Уимблдон девятый год подряд обретёт новую чемпионку.