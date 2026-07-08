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Регион
8 июля, 14:44

Делегация Грузии покинула зал ПА ОБСЕ в знак протеста против резолюции

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Грузинская делегация в знак протеста покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Причиной стало включение в так называемую Гаагскую декларацию положений, которые, по словам грузинской стороны, искажают политическую реальность в стране.

«Из-за того, что отдельные части, которые были внесены в декларацию в качестве поправок, умышленно искажают политическую реальность в Грузии, грубо, неправильно представляют и подтасовывают факты <...>, наша делегация в знак протеста в процессе голосования не примет участия», — заявил руководитель делегации, депутат парламента Николоз Самхарадзе.

Несмотря на уход грузинской стороны, ПА ОБСЕ большинством голосов приняла декларацию с поправками на основе резолюции американского конгрессмена Джо Уилсона. В документе, в частности, говорится, что парламентские выборы 2024 года и местные выборы 2025 года в Грузии были проблемными и не отражали волю народа, а также содержится критика в адрес Тбилиси за ограничение свободы собраний и выражения мнений.

Названо условие возобновления работы российской делегации в ПА ОБСЕ
Названо условие возобновления работы российской делегации в ПА ОБСЕ

Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что исключение России из организации невозможно, так как процедура не предусмотрена документами. Каждая страна сама решает, продолжать ли работу, а окончательное решение принимает глава государства. Он отметил, что механизма исключения нет, как и устава.

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Анастасия Никонорова
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