Постпред Полянский ответил на призывы Украины исключить Россию из ОБСЕ

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что исключение страны из состава организации невозможно, поскольку подобная процедура её документами не предусмотрена. Об этом пишет РИА «Новости».

«Периодически украинцы могут заявлять, что мы недостойны членства. Но механизма исключения из ОБСЕ нет. У организации даже нет устава как такового», — заявил постпред.

По его словам, каждое государство само решает, продолжать ли работу в ОБСЕ. Окончательное же решение принимается на уровне главы соответствующей страны.

Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что лично он бы отдал распоряжение о выходе России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, однако решение — за президентом Владимиром Путиным. Он назвал ОБСЕ «полумёртвой» структурой и признался, что спорил на этот счёт со своим заместителем Александром Грушко.