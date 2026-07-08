Глава Минтранса Никитин: Транспортный комплекс России работает в штатном режиме

Транспортный комплекс России функционирует слаженно, ключевые узлы работают в штатном режиме. Об этом глава Минтранса Андрей Никитин доложил на совещании Владимира Путина с членами правительства.

По словам министра, все важнейшие объекты — аэропорты, вокзалы, порты, общественный транспорт и трассы — действуют без сбоев. Отрасль обеспечивает перевозки грузов и пассажиров в полном объёме.

Отдельно руководитель ведомства остановился на гражданской авиации. Он охарактеризовал обстановку как контролируемую.

При этом Никитин признал, что привычный запас топлива снизился. Однако на стабильность воздушного сообщения это не повлияло.

Министр также отметил, что спрос на перелёты остаётся стабильным. Пассажиры продолжают активно пользоваться услугами авиакомпаний.

Доклад был сделан в рамках обсуждения текущей ситуации с президентом и кабинетом министров.