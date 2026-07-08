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8 июля, 18:53

В Белгородском округе беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

В селе Никольское Белгородского округа беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус. В результате атаки пострадал мирный житель.

«Беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус в селе Никольское Белгородского округа. Пострадал мирный житель. Мужчину со множественными слепыми осколочными ранениями лица, грудной клетки и живота бригада скорой транспортирует в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в сообщении оперштаба региона.

За день системы ПВО сбили 111 беспилотников самолётного типа ВСУ
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Ранее мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что после атаки беспилотников на предприятия пострадали несколько человек: двое в состоянии средней тяжести, остальные с лёгкими травмами. Всем оказывают помощь, больница обеспечена. Завтра часть пациентов выпишут, остальные останутся под наблюдением до выздоровления.

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Александра Мышляева
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