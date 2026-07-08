Мэр Беляев рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Нижнекамск

В Нижнекамске (Татарстан) после атаки беспилотников на предприятия пострадали несколько человек. Двое из них в состоянии средней тяжести, остальные отделались лёгкими травмами. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

«Два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные получили лёгкие травмы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, больница полностью обеспечена всем необходимым», — написал он.

Завтра часть пациентов планируют выписать, остальные останутся под наблюдением до выздоровления.

Напомним, в Нижнекамске из-за массированной атаки беспилотников были повреждены несколько предприятий. Серьёзных последствий удалось избежать. Спасатели оперативно прибыли на места и приступили к ликвидации последствий. Городские службы держат ситуацию под контролем — продолжают оценивать ущерб и восстанавливать объекты.