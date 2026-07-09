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9 июля, 00:37

Омская турагент сбежала после получения денег от клиентов, бросив мужа и детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Жители Омска заявили, что потеряли деньги после обращения к местной турагентке, которая долгие годы пользовалась доверием клиентов. После получения оплаты за новые путёвки женщина перестала выходить на связь, а оплаченные поездки, как утверждается, так и не были забронированы.

Ирина Белус несколько лет работала в туристической сфере и успела сформировать постоянную клиентскую базу. Однако этой весной, по словам её бывшей руководительницы, сотрудницу уличили в том, что она принимала деньги от клиентов, но не вносила их в кассу и не оформляла бронирование туров.

После увольнения Белус открыла собственное небольшое турагентство. Клиенты утверждают, что в июне она собрала новые заявки, после чего перестала отвечать на звонки и сообщения, удалила переписки с заказчиками и опубликовала в соцсетях сторис из Турции.

По словам пострадавших, позже выяснилось, что оплаченные путешествия никто не бронировал. Кроме того, знакомые женщины рассказали, что незадолго до исчезновения она заняла у друзей и близкой подруги более 5 млн рублей. Они пояснили, что и раньше давали ей деньги в долг, поскольку она всегда возвращала их вовремя.

Муж турагентки рассказал, что в последнее время семья переживала серьёзные финансовые трудности. По его словам, супруги уже жили раздельно и по очереди заботились о двух дочерях восьми и десяти лет, одновременно пытаясь расплатиться с многомиллионными долгами, из-за которых им пришлось продать дом, пишет Baza.

Мужчина также сообщил, что около месяца назад жена оставила ему детей, объяснив свой отъезд срочной зарубежной командировкой, однако домой так и не вернулась.

Клиенты и знакомые женщины обратились в полицию. В МВД по Омской области подтвердили, что получили пять заявлений по факту возможного мошенничества. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ранее Life.ru писал, что обманувшая блогеров мошенница Хатуна Аташян признала свою вину. По версии следствия, женщина представлялась турагентом и получала деньги за организацию отдыха, однако после этого обязательства перед клиентами не выполняла. После задержания ей предъявили обвинение по статье о мошенничестве. Дело продолжают расследовать правоохранители.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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