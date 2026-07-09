Омская турагент сбежала после получения денег от клиентов, бросив мужа и детей

Жители Омска заявили, что потеряли деньги после обращения к местной турагентке, которая долгие годы пользовалась доверием клиентов. После получения оплаты за новые путёвки женщина перестала выходить на связь, а оплаченные поездки, как утверждается, так и не были забронированы.

Ирина Белус несколько лет работала в туристической сфере и успела сформировать постоянную клиентскую базу. Однако этой весной, по словам её бывшей руководительницы, сотрудницу уличили в том, что она принимала деньги от клиентов, но не вносила их в кассу и не оформляла бронирование туров.

После увольнения Белус открыла собственное небольшое турагентство. Клиенты утверждают, что в июне она собрала новые заявки, после чего перестала отвечать на звонки и сообщения, удалила переписки с заказчиками и опубликовала в соцсетях сторис из Турции.

По словам пострадавших, позже выяснилось, что оплаченные путешествия никто не бронировал. Кроме того, знакомые женщины рассказали, что незадолго до исчезновения она заняла у друзей и близкой подруги более 5 млн рублей. Они пояснили, что и раньше давали ей деньги в долг, поскольку она всегда возвращала их вовремя.

Муж турагентки рассказал, что в последнее время семья переживала серьёзные финансовые трудности. По его словам, супруги уже жили раздельно и по очереди заботились о двух дочерях восьми и десяти лет, одновременно пытаясь расплатиться с многомиллионными долгами, из-за которых им пришлось продать дом, пишет Baza.

Мужчина также сообщил, что около месяца назад жена оставила ему детей, объяснив свой отъезд срочной зарубежной командировкой, однако домой так и не вернулась.

Клиенты и знакомые женщины обратились в полицию. В МВД по Омской области подтвердили, что получили пять заявлений по факту возможного мошенничества. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Life.ru писал, что обманувшая блогеров мошенница Хатуна Аташян признала свою вину. По версии следствия, женщина представлялась турагентом и получала деньги за организацию отдыха, однако после этого обязательства перед клиентами не выполняла. После задержания ей предъявили обвинение по статье о мошенничестве. Дело продолжают расследовать правоохранители.