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9 июля, 03:18

33-этажный небоскрёб в центре Нью-Йорка укрепляют после частичного обрушения

Обложка © X / Department of Buildings

Обложка © X / Department of Buildings

Частично обрушившийся аварийный небоскрёб в центре Нью-Йорка находится в стабильном состоянии. Строители уже начали работы по восстановлению повреждённых этажей. Об этом сообщили в Департаменте строительства города.

«Мы наблюдали за зданием в течение многих часов и не заметили никакого движения [конструкции]. Cитуация остаётся стабильной»,заявил комиссар Департамента строительства Ахмед Тигани.

По его словам, рабочие уже завезли на объект материалы для укрепления повреждённых этажей. В ближайшее время аналогичные ремонтные работы начнутся на остальных участках здания.

При столкновении самолёта с небоскрёбом в Пекине погиб пилот, 13 человек ранены
При столкновении самолёта с небоскрёбом в Пекине погиб пилот, 13 человек ранены

Напомним, в центре Нью-Йорка произошло частичное обрушение конструкций 33-этажного небоскрёба. ЧП случилось в бывшем офисе фармакологической компании Pfizer, который сейчас перестраивают в жилой комплекс. Обрушились этажи с 26-го по 21-й.

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Лия Мурадьян
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