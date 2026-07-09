В Псковской области введут продажу бензина по чётным и нечётным номерам

С 10 июля в Псковской области начнёт действовать экспериментальная схема продажи бензина по чётным и нечётным государственным номерам автомобилей. Власти рассчитывают, что такой подход позволит уменьшить очереди на АЗС. О запуске новой схемы сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Было много обращений с предложением ввести систему, которая разделяет потоки машин по чётным и нечётным дням», — написал он в своём канале в MAX.

Так, 10 июля приобрести топливо смогут владельцы автомобилей с чётными регистрационными знаками. Уже на следующий день, 11 июля, заправляться разрешат транспорту с нечётными номерами. В дальнейшем порядок будут менять ежедневно. Глава региона подчеркнул, что пока нововведение действует в тестовом режиме, а его эффективность оценят по итогам эксперимента.

Одновременно на автозаправочных станциях сети «Сургутнефтегаз» в Пскове изменится график реализации отдельных видов топлива. Бензин АИ-95 и выше будет отпускаться круглосуточно при наличии запасов. При этом приобрести АИ-92 и дизельное топливо можно будет только с 14:00 до полуночи. Как отметил Ведерников, эти меры должны помочь распределить поток автомобилей и сократить очереди, пока регион занимается поиском альтернативных поставщиков топлива.

Похожий порядок ранее ввели и в Нижегородской области. С полуночи 9 июля на всех сетевых АЗС региона начала действовать система продажи бензина по чётным и нечётным дням в зависимости от первой цифры государственного номера автомобиля.