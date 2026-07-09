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9 июля, 07:34

Актёр Николай Добрынин раскрыл, как преодолеть обиду в семье

Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Актёр Николай Добрынин дал простой, но мудрый совет, как сохранить связь между родными, когда в отношения врывается обида. На премьере фильма «Дед Фомич» он поделился с Пятым каналом своим мнением о семейных конфликтах.

Николай Добрынин рассказал, как улаживать семейные конфликты. Видео © Пятый канал

Артист считает, что разговоры и споры разбиваются о главный дар — умение говорить.

«Единственное, чем бог нас наградил — это умением поговорить. Не надо закомплексовываться в себе, закрываться — ни к чему хорошему это не приведёт», — уверен актёр.

По его словам, первый шаг делать всегда трудно, однако мужчина должен взять ситуацию в свои руки и пойти навстречу первым.

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Ранее Life.ru рассказывал, что за рубежом широко отметили День семьи, любви и верности — праздничные мероприятия прошли в Русских домах по всему миру. В Карачи собрали более 70 гостей, в Туркмении провели мастер-классы, на Кипре объединили российско-кипрские семьи, а в Пекине вручили медали «За любовь и верность» девяти супружеским парам.

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Владимир Озеров
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