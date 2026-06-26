«Это по-пацански»: Николай Добрынин раскрыл, за что гордится Глебом Калюжным

Народный артист России Николай Добрынин вспомнил, как встретил Глеба Калюжного после его службы в армии. Решение молодого коллеги приостановить карьеру ради службы звезда считает правильным и мужским поступком.

Николай Добрынин заявил, что гордится Глебом Калюжным. Видео © Пятый канал

Добрынин отметил, что сам проходил службу в армии, как и его брат — заведующий кафедрой Гнесинской академии, народный артист РФ Александр Науменко. Он подчеркнул, что уважает такой выбор и гордится тем, что коллега отдал долг Родине.

«Отслужил, я говорю, и слава богу. Я очень горжусь, что Глеб отслужил. <...> Это правильно, это по-пацански», — цитирует артиста Пятый канал.

Напомним, 26 мая Глеб Калюжный вернулся из армии в звании младшего сержанта. Одним из первых актёра пришёл встретить Николай Добрынин. Артист заехал за коллегой на бордовом «Кадиллаке».