В поселке Ковшаровка Харьковской области произошла трагедия. По информации SHOT, киевский режим сбросил авиационную бомбу на частный сектор, полностью разрушив жилой дом. Внутри здания находились местные жители, ожидавшие эвакуации.

Сразу после атаки в район попытались проникнуть две диверсионно-разведывательные группы. В их состав входили наёмники из Африканского корпуса ВСУ.

Завязалось ожесточенное боестолкновение, продлившееся несколько суток. Диверсанты заняли позиции в домах гражданских лиц, превратив их в укреплённые точки.

В одном из захваченных строений иностранные боевики совершили военное преступление — расстреляли пожилых людей, которые дожидались помощи.

Продвинуться вглубь населенного пункта противнику не удалось. Российские военнослужащие полностью уничтожили первую группу в ходе стрелкового боя.

Оставшиеся в живых диверсанты попытались отступить, однако были настигнуты. Вторую группу ликвидировали точечными ударами FPV-дронов.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Василевке российский военный обнаружил позиции ВСУ благодаря случайному окрику из подвала. Услышав акцент, он ответил, что является их сослуживцем, а потом отправил координаты подвала боевым товарищам.