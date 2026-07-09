В Красноярске из-за сильных дождей река Кача вышла из берегов и подтопила городские улицы. Вода затронула несколько участков дорог, а для устранения последствий привлекли специальную технику. Об этом сообщили в управлении дорог по городу.

В Красноярске из-за выхода Качи из берегов подтопило несколько улиц. Фото © Telegram / Управление дорог | Красноярск

Разлив Качи продолжается уже несколько дней, однако ранее вода затапливала преимущественно территории за пределами Красноярска. Теперь последствия паводка добрались до краевого центра. Одним из первых участков, пострадавших от подъёма воды, стала улица Брянская возле железнодорожного виадука. Вечером 8 июля поток полностью перекрыл проезжую часть, а ночью уровень воды поднялся ещё выше — автомобилистам пришлось двигаться практически через затопленный участок.

Сейчас в районе, где река проходит под дорогой возле моста, сохраняется подтопление. На месте работают насосы для откачки воды. Кроме того, вода затронула набережную Качи в районе улицы Республики. Для устранения последствий туда также направили оборудование.

Сложная ситуация наблюдалась и на улице Железнодорожников: проезжающие автомобили частично скрывались в воде. К утру 9 июля уровень снизился, однако участок всё ещё остаётся подтопленным. Наиболее тяжёлая обстановка сложилась на Северо-Енисейской улице. По данным ведомства, причиной выхода реки из берегов стали сильные осадки в горной местности. Для ликвидации последствий на городских дорогах задействовали 16 единиц откачивающей техники. Специалисты в первую очередь работают на самых низких участках, где вода скапливается сильнее всего.

Ранее стало известно о подтоплении 45 приусадебных участков в Ломоносовском районе Ленинградской области. Причиной происшествия стали плотины, которые построили бобры. В зоне подтопления оказались территории садоводств «Красногорские покосы» и «Южное».