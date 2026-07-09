На Солнце утром 9 июля произошла вспышка предпоследнего класса мощности M

Утром 9 июля на Солнце зарегистрировали вспышку предпоследнего класса мощности M. Информацию об этом событии предоставили в Институте прикладной геофизики.

Событие зафиксировали в рентгеновском диапазоне. Оно началось в 05:27 по московскому времени и продлилось 12 минут.

По данным специалистов, явлению присвоили класс M1.1. Днем ранее, 8 июля, на звезде также произошла сильная вспышка, классифицированная как M1.5.

До этого в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отмечали, что один из самых сильных в 2026 году периодов активности завершился. Это случилось после ухода на обратную сторону светила двух крупнейших активных областей с номерами 4478 и 4479. Пик возмущений наблюдался с конца июня по начало июля.

Солнечные вспышки делят на пять классов в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. При переходе к каждой следующей букве мощность возрастает в десять раз. Подобные явления иногда сопровождаются выбросами плазмы. Её облака, достигая Земли, способны провоцировать магнитные бури, напоминает ТАСС.