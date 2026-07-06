Солнце устроило рекордную за два года серию мощных вспышек

За сутки 5 июля на Солнце зарегистрировали рекордное за последние два года количество вспышек. Несмотря на высокую активность звезды, серьёзной угрозы для Земли специалисты сейчас не ожидают. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Солнце устроило самую рекордную серию мощных вспышек всего за сутки. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

За 5 июля астрономы зафиксировали 24 солнечные вспышки класса C и выше по всемирному времени. Если вести подсчёт по московскому времени, их количество составило 26. В обоих случаях это максимальный показатель с 2023 года. По оценкам специалистов, нынешний всплеск активности представляет прежде всего научный интерес. Крупные группы солнечных пятен сместились к западному краю диска и уже вскоре полностью скроются на обратной стороне звезды.

Солнце устроило самую рекордную серию мощных вспышек всего за сутки. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Из-за такого положения они практически не способны повлиять на Землю. Ожидается, что уже в ближайшие дни уровень рентгеновского излучения начнёт снижаться, а солнечная активность постепенно вернётся к спокойному состоянию. При этом учёные не исключают, что перед исчезновением активные области ещё могут породить несколько мощных вспышек.

По расчётам, эти группы пятен вновь окажутся обращены к Земле во второй половине июля, когда Солнце совершит половину оборота вокруг своей оси. Однако специалисты считают, что вероятность их сохранения к этому времени невелика. Кроме того, завершилась магнитная буря, которая наблюдалась в субботу и стала второй по мощности с начала года. Сейчас геомагнитная обстановка и параметры солнечного ветра вернулись к нормальным значениям.

Ранее сообщалось о восьми мощных вспышках, произошедших на Солнце в течение 4 июля. Все они относились к классу М — предпоследнему по мощности. Их интенсивность составляла от М1.1 до М4.1, а продолжительность варьировалась от 15 до 36 минут.