На Солнце за сутки произошли восемь мощных вспышек класса М

На Солнце 4 июля зарегистрировали восемь мощных вспышек. Данную информацию передали ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Все события относились к предпоследнему классу М. Их мощность варьировалась от М1.1 до М4.1, а длительность колебалась от 15 до 36 минут. Учёные зафиксировали одну из вспышек в 11:52 по московскому времени в группе пятен 4479. Её интенсивность достигла уровня М1.1, и она продолжалась ровно 15 минут.

По данным того же института, за прошедшие сутки геомагнитная активность нарастала до уровня G3. Это соответствует сильной магнитной буре.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что на Солнце после периода усиления активности зарегистрировали первую вспышку высшего класса X. Событие достигло уровня X1.1. Там отметили, что это первая вспышка такого класса за последнее время.