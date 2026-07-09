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Регион
9 июля, 08:18

Глава Липецкой области Артамонов попросил нефтяников нарастить поставки бензина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nadya So

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nadya So

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов попросил крупнейшие топливные компании быстрее нарастить поставки бензина в регион. Заявление появилось в телеграм-канале чиновника.

«Обращаюсь к руководству крупнейших топливных компаний. Прошу незамедлительно принять меры по увеличению поставок бензина в Липецкую область, обеспечить прозрачное взаимодействие с региональным оперативным штабом», — написал он.

Артамонов подчеркнул, что власти делают всё от них зависящее, но без помощи ситуацию не выправить. Он напомнил, что вопрос касается не только удобства водителей: от бензина зависят работа экстренных служб, ход уборочной кампании и безопасность в целом.

В Липецкой области могут ввести продажу бензина по чётным и нёчетным дням
В Липецкой области могут ввести продажу бензина по чётным и нёчетным дням

Напомним, накануне в России представили новый набор мер для стабилизации топливного рынка. Среди них импорт нефтепродуктов, ограничение экспорта дизеля, перенос ремонтов на НПЗ, а также «зелёный коридор» для машин, перевозящих топливо через границу.

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Вероника Бакумченко
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