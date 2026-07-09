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9 июля, 08:30

Польский экс-депутат Толвиньский отправил гумпомощь российским военным

Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Krzysztof Tołwiński

Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Krzysztof Tołwiński

Бывший депутат польского Сейма Кшиштоф Толвиньский сообщил об отправке медицинской гуманитарной помощи военнослужащим РФ в зоне боевых действий. Заявление появилось на его странице в соцсетях.

Политик, возглавляющий партию Front, сопроводил этот шаг крайне резкой критикой в адрес официальной Варшавы. Он назвал действия польского государства в украинском конфликте «морально позорными и политически катастрофичными».

Толвиньский убежден, что его страна не должна была поставлять оружие Киеву или проводить публичные сборы на вооружение. По его мнению, такая линия ведет лишь к тяжёлым последствиям.

Вместо эскалации он предложил альтернативный путь. Экс-депутат считает, что Польше следовало стать посредником, сохранить дипломатические каналы с обеими сторонами и способствовать началу мирных переговоров.

В своей публикации политик также затронул тему будущих отношений. Он выразил уверенность, что украинцы не простят того, как, по его словам, их втянули в это противостояние. Свою оценку ситуации, как полагает Толвиньский, обязательно дадут и граждане России.

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Практическим выражением этой позиции и стал жест доброй воли. Отправка гуманитарной помощи была организована исключительно по инициативе партии Front, а не от лица всей Польши.

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Никита Никонов
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