Вдова Хворостовского показала фото повзрослевшего 23-летнего сына

Флоранс Илли-Хворостовская поделилась снимком своего сына Максима в честь его 23-летия. Вдова знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского трогательно поздравила наследника.

«С днём рождения, мой любимый сын Максим! Тебе исполнилось 23 года. Для меня ты самый красивый мальчик на планете! Очень сильно тебя люблю», — подписала она фотографию.

На кадре молодой человек находится на открытой террасе и сидит в кресле в расстёгнутой белой рубашке. Максим позирует боком к камере, смотря вдаль. Его образ дополняют аккуратные тёмные усы, которые стали заметной деталью внешности наследника артиста. Поздравление вдовы Хворостовского вызвало отклик у подписчиков. Пользователи отметили, что молодой человек сильно изменился и повзрослел, а также пожелали ему всего доброго.

Дмитрий Хворостовский ушёл из жизни в 2017 году в возрасте 55 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. После смерти мужа Флоранс продолжает сохранять память о нём. У пары двое детей — сын Максим и дочь Нина. В последние годы в СМИ также появлялась информация о личной жизни Флоранс и её отношениях с британским шоуменом Джорджем Кларком.

Ранее стало известно о смерти Людмилы Петровны Хворостовской — матери известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. Женщина ушла из жизни в Москве на 91-м году.