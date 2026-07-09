Жуков признался, что артисты 90-х объявили полный бойкот фразе «руки вверх»

Артисты всегда любили кричать со сцены, чтобы зрители в зале поднимали руки выше, но на фоне стремительного взлёта популярности группы «Руки Вверх!» им пришлось отказаться от этой привычки на концертах. Об этом основатель и фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал в беседе с «Москвой 24».

Группе, основанной в 1996 году, в 2026-м исполнилось 30 лет, а самому Жукову — 50. Их хиты до сих пор собирают стадионы. По словам музыканта, уже на старте карьеры все артисты перестали использовать призыв «руки вверх», потому что зрители начинали скандировать название группы и ждали её выхода, заглушая выступающего.

Жуков отметил, что групп, перешагнувших 30-летний рубеж, не так уж много. Их успех, по его мнению, доказывают не награды, а полные залы.

«Вот, ребята, пожалуйста, знайте, что никакие статуэтки на полках не заменят полный зал. Понимаете? Вы можете быть обвешаны цацками и наградами, при этом не собрав даже маленького ДК», — отметил певец.

Ранее Сергей Жуков рассказал, кто из известных людей вдохновляет его на творчество и служит для него примером для подражания. По словам певца, в юности он, как и многие другие, равнялся на героев голливудских боевиков.