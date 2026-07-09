Президент Чехии Пётр Павел выступил с резким заявлением касательно будущего боевых действий. В интервью изданию Telegraph он подчеркнул, что у Киева остается лишь два месяца для поиска выхода из текущего кризиса.

По мнению политика, отсутствие договорённостей в этот период приведет к опасным последствиям. Он предупредил, что стране грозит «масштабная эскалация» со стороны Москвы.

Глава государства считает необходимым усиление давления на Кремль. Также он призвал союзников предоставить украинской стороне «всё необходимое для успешной обороны».

Автор высказывания настаивает на сочетании военной поддержки с дипломатией.

«Я считаю, что у нас есть возможность продолжать наращивать давление и дать России чёткий сигнал о готовности начать переговоры», — процитировало издание слова лидера.

Для достижения успеха западным партнерам нужно проявить решительность. Целью предложенных мер является убеждение руководства РФ «вести переговоры» в сжатые сроки.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что цели специальной военной операции могут быть достигнуты на поле боя. Выступая на полях Петербургского международного юридического форума, он отметил, что нынешнее руководство Украины не заинтересовано в переговорах с Россией.