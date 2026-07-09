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9 июля, 08:58

Анита Цой опровергла слухи об онкологии

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Анита Цой опровергла слухи о том, что у неё якобы диагностировали рак. Певица записала видеообращение и лично объяснила, почему весной проходила лечение в онкологическом центре.

По словам артистки, поводом для домыслов стала её апрельская госпитализация. Тогда Цой действительно чувствовала себя плохо, но онкологического диагноза у неё нет.

Певица рассказала, что много лет живёт с болезнью Грейвса — аутоиммунным заболеванием щитовидной железы. Именно из-за него ей назначили лечение радиоактивным йодом.

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«Моё заболевание называется болезнь Грейвса. Я уже давно живу с этим», — пояснила Цой у себя в соцсетях.

Артистка уточнила, что ей пришло время удалять щитовидную железу, поэтому врачи прописали процедуру с радиоактивным йодом. При этом, по словам певицы, речь не шла об операции.

Цой подчеркнула, что сообщения о раке не соответствуют действительности. Она также добавила, что сейчас уже чувствует себя нормально.

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«Но я раком не болею. Это у меня случилось уже давным-давно, в апреле месяце. Сейчас я уже в норме», — сказала артистка.

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Марина Фещенко
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