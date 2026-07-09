Нашествие вонючих клопов накрыло Ростовскую область

Жители Ростова-на-Дону и нескольких городов области пожаловались на массовое нашествие вязовых клопов. Насекомые появились с началом лета и буквально заполонили квартиры, балконы и фасады домов. Об этом пишет телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

«Маленькие террористы» захватили дома Ростова: люди бегут от нашествия клопов. Фото © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

Больше всего сообщений поступает из Первомайского, Советского, Ворошиловского и Октябрьского районов Ростова, а также из Батайска и Новочеркасска.

По словам местных жителей, в жару открыть окна становится почти невозможно: клопы забираются внутрь, облепляют стены, мебель и вещи. При попытке раздавить насекомых остаются пятна, а в помещении появляется резкий неприятный запах.

Ростовчане отмечают, что обычные способы защиты почти не помогают. Москитные сетки и средства от насекомых не всегда справляются с потоком незваных гостей. Некоторые уже рассматривают переезд на верхние этажи, надеясь, что там вредителей будет меньше.

Специалисты объяснили, что вязовые клопы не представляют опасности для человека: они не кусают и не являются переносчиками инфекций. Основная проблема — огромное количество насекомых и неприятный запах.

Жителям советуют закрыть щели возле окон, дверей и коммуникаций, а самих клопов удалять пылесосом или с помощью липких ловушек. Если проблема затронула весь дом, жильцам рекомендуют обратиться в управляющую компанию и администрацию для обработки фасада и территории.

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