Италия высылает двух военных атташе посольства России
Обложка © ТАСС / Alessandra Tarantino
Италия приняла решение выслать двух военных атташе, работающих в дипломатическом представительстве Российской Федерации в Риме. Соответствующее заявление поступило от внешнеполитического ведомства страны.
Российское дипломатическое ведомство пока официально не прокомментировало ситуацию. Ожидается, что Москва подготовит зеркальные ответные действия в ближайшие часы.
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