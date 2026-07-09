Италия высылает двух военных атташе посольства России

Италия приняла решение выслать двух военных атташе, работающих в дипломатическом представительстве Российской Федерации в Риме. Соответствующее заявление поступило от внешнеполитического ведомства страны.

Российское дипломатическое ведомство пока официально не прокомментировало ситуацию. Ожидается, что Москва подготовит зеркальные ответные действия в ближайшие часы.