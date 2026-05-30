Руководство Молдавии не станет высылать российского дипломата Олега Озерова, поскольку подобный демарш спровоцирует зеркальные действия со стороны Кремля и только ухудшит расклад в регионе. Об этом сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

На текущей неделе глава государства Майя Санду проводила церемонию вручения верительных грамот иностранным дипломатам. Фамилия Озерова отсутствовала в перечне приглашённых, что сразу же вызвало у представителей СМИ закономерные сомнения: не готовится ли в ближайшее время признание российского посла нежелательной персоной.

Попшой заверил, что в Кишинёве сейчас не вынашивают ничего подобного. Глава внешнеполитического ведомства твёрдо уверен: республика занимает принципиальную позицию, которая, однако, остаётся соразмерной нынешнему состоянию отношений с Кремлём. Как пояснил министр, в случае, если бы молдавские власти пришли к выводу, что выдворение посла способно снизить актуальные риски в сфере безопасности и ослабить давление на национальные интересы, они, скорее всего, пошли бы на эту меру.

Напомним, после прихода к власти в Молдавии президента Майи Санду в конце 2020 года, отношения с Россией заметно охладели. Курс Кишинёва на евроинтеграцию, как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, превращает республику в потенциально недружественное государство. Москва неоднократно призывала молдавское руководство не игнорировать интересы своих граждан, не рвать связи между людьми и регионами. В Совете безопасности России заявили, что неправительственные организации в Молдавии и Армении участвуют в подрыве сотрудничества с Москвой.