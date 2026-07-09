В России представили розовый дрон-перехватчик «Малютка» с Hello Kitty

На Международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем «Дрон экспо — 2026» в Казани представили новый беспилотник-перехватчик «Малютка». Посетители обратили внимание на необычный внешний вид устройства — на корпусе разместили изображение персонажа Hello Kitty.

Аппарат оснащён системой автоматического захвата воздушной цели. По данным разработчиков, система способна самостоятельно сопровождать объект на расстоянии до 1 километра. Такой функционал позволяет использовать аппарат для перехвата небольших беспилотников.

Представленный образец разработала компания «Передовые авиационные системы». Максимальная скорость дрона достигает 250 км/ч, а дальность полёта заявлена до 12 километров. Также сообщается, что аппарат может нести полезную нагрузку массой до 300 граммов.

«Хеллоу Китти» (Hello Kitty) — это антропоморфный белый котёнок, придуманный японским дизайнером Юко Симидзу для компании Sanrio в 1974 году. Согласно официальной биографии, её полное имя Китти Уайт, она родилась в Лондоне, у неё есть сестра-близнец Мимми, а её главная отличительная черта — отсутствие рта, что, по замыслу создателей, позволяет персонажу отражать эмоции смотрящего. Несмотря на внешность кошки, сама Китти официально считается «маленькой девочкой» и ходит на двух ногах. За десятилетия она превратилась в глобальный феномен поп-культуры, став лицом тысяч товаров и символом эстетики «каваии», чья аудитория охватывает и детей, и взрослых.

Выставка «Дрон экспо — 2026» проходит с 8 по 10 июля в столице Татарстана на площадке МВЦ «Казань экспо». В рамках мероприятия новейшие разработки в сфере беспилотных систем и комплектующих представляют свыше 200 ведущих компаний из более чем 20 стран.