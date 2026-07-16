Самый дешёвый билет на финал ЧМ стоит как подержанный автомобиль

Самый дешёвый билет на финал чемпионата мира по футболу обойдётся болельщику почти в 9 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные платформы SeatGeek.

Минимальная планка стоимости с учётом всех сервисных сборов составила 8759 долларов (около 684 тысяч рублей). За эту сумму можно попасть лишь на самые бюджетные из доступных мест.

Верхняя граница ценника достигает 114,5 тысячи долларов. В рублёвом эквиваленте это примерно 8 миллионов 892 тысячи. Речь идёт о креслах в 8-м ряду 137-го сектора, расположенного прямо у игрового поля.

Соседние позиции лишь немногим доступнее. За место в 9-м ряду того же сектора просят 112,3 тысячи долларов (около 8 миллионов 760 тысяч рублей). Суммы указаны сразу с учётом всех комиссий площадки.

Главный матч турнира пройдёт 19 июля на арене MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). Официальная вместимость арены составляет 82,5 тысячи человек.

За титул сразятся действующие чемпионы Европы 2024 года испанцы и команда Аргентины. Южноамериканцы защищают звание сильнейших на планете, завоёванное в 2022 году.