В Казахстане создали 59 постов для борьбы с незаконным вывозом топлива

На границе Казахстана заработали 59 полицейских постов, задача которых — не дать нелегально вывозить горючее из страны. С начала года за перевозку топлива в скрытых дополнительных баках оштрафовали 195 иностранцев, об этом рассказали в МВД республики.

В ведомстве уточнили, что посты расставлены рядом с автомобильными пунктами пропуска через государственную границу. С января полицейские обнаружили 255 машин с самовольно установленными топливными баками. Каждого нарушителя привлекли к ответственности.

«Среди привлечённых к ответственности 195 иностранных граждан и 60 граждан Республики Казахстан», — отмечено в тексте.

Вывозить топливо из страны нельзя уже несколько лет — под запрет попадает всё, кроме того, что залито в штатный бак автомобиля. Эти ограничения власти периодически продлевают. При этом заправлять иностранные машины внутри страны разрешается, но границу можно пересекать не чаще одного раза в сутки.

Ранее в России ввели запрет на экспорт дизельного топлива. Вице-премьер Александр Новак заявил, что спрос на моторное топливо вырос примерно на треть, поэтому власти принимают дополнительные меры для насыщения рынка.