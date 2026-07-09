Путин поручил продвигать русский язык как средство межнационального общения

Президент Владимир Путин распорядился оказывать экспертную и методическую поддержку Международной организации по русскому языку. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Основная задача — продвижение русского в качестве языка межнационального общения. Координацией займётся Совет при президенте по реализации государственной политики в этой сфере.

Ответственной за исполнение назначена советник главы государства Елена Ямпольская. Она возглавляет профильный совет и будет курировать процесс на высшем уровне.

Правительству предстоит обеспечить организацию всеми необходимыми ресурсами. Речь идёт о налаживании постоянного взаимодействия с международными структурами и предоставлении им наработок российских специалистов.

Контроль за реализацией инициативы будет регулярным. Первый подробный доклад о проделанной работе должны представить до 1 марта. Впоследствии отчёты станут ежегодными.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки вводит в вузах обязательный курс «Русский язык как государственный». Согласно концепции авторов курса, акцент смещается с традиционной грамматики на юридические аспекты функционирования языка. Студенты будут осваивать правовые нормы, регламентирующие использование русского языка в различных областях. Учебный план охватывает законодательство о государственном языке, рекламе, защите прав потребителей и языках народов РФ, а также включает порядка 15 подзаконных актов и соответствующие положения КоАП и Трудового кодекса.