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9 июля, 09:58

Путин поручил продвигать русский язык как средство межнационального общения

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин распорядился оказывать экспертную и методическую поддержку Международной организации по русскому языку. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Основная задача — продвижение русского в качестве языка межнационального общения. Координацией займётся Совет при президенте по реализации государственной политики в этой сфере.

Ответственной за исполнение назначена советник главы государства Елена Ямпольская. Она возглавляет профильный совет и будет курировать процесс на высшем уровне.

Правительству предстоит обеспечить организацию всеми необходимыми ресурсами. Речь идёт о налаживании постоянного взаимодействия с международными структурами и предоставлении им наработок российских специалистов.

Контроль за реализацией инициативы будет регулярным. Первый подробный доклад о проделанной работе должны представить до 1 марта. Впоследствии отчёты станут ежегодными.

Названы пять самых длинных слов русского языка, от которых идёт кругом голова
Названы пять самых длинных слов русского языка, от которых идёт кругом голова

Ранее сообщалось, что Минобрнауки вводит в вузах обязательный курс «Русский язык как государственный». Согласно концепции авторов курса, акцент смещается с традиционной грамматики на юридические аспекты функционирования языка. Студенты будут осваивать правовые нормы, регламентирующие использование русского языка в различных областях. Учебный план охватывает законодательство о государственном языке, рекламе, защите прав потребителей и языках народов РФ, а также включает порядка 15 подзаконных актов и соответствующие положения КоАП и Трудового кодекса.

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Никита Никонов
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