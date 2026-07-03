Минобрнауки вводит в вузах обязательный курс «Русский язык как государственный»

В российских вузах появится новый обязательный курс, связанный с изучением русского языка как государственного. Речь идёт о дисциплине, которая должна войти в учебные программы уже с 2027/2028 учебного года и стать частью единого образовательного ядра для всех студентов.

В Минобрнауки уточнили, что сейчас проект концепции дорабатывается с участием экспертного сообщества.

«Учебно-методический комплекс будет направлен в университеты в 2027 году в сроки, позволяющие ввести курс в расписание с начала 2027/28 учебного года», – пояснили в ведомстве.

По задумке разработчиков, студенты будут изучать не школьную грамматику, а правовое регулирование использования русского языка в разных сферах. В программу планируют включить законы о государственном языке, рекламе, защите прав потребителей, языках народов России, а также около 15 нормативных актов и нормы КоАП и Трудового кодекса.

Отдельный акцент сделают на практическом применении норм: будущим специалистам объяснят, где язык обязателен, как трактовать законодательные формулировки и какие требования действуют в госорганах, СМИ, бизнесе и судопроизводстве, передаёт газета «Известия».

Ранее Life.ru писал, что в российских школах уже готовятся к поэтапному внедрению нового обязательного предмета – «Духовно-нравственная культура России». По словам министра просвещения Сергея Кравцова, дисциплина начнёт появляться в расписании со второго полугодия следующего учебного года и будет постепенно расширяться на старшие классы. В рамках курса школьникам планируют рассказывать о государственных и культурных деятелях, а также формировать ценностные ориентиры на конкретных исторических примерах.