Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 10:29

Школьники из России взяли 5 золотых медалей на Международной олимпиаде по физике

Победители олимпиады по физике. Обложка © Telegram / Правительство России

Победители олимпиады по физике. Обложка © Telegram / Правительство России

Российские школьники завоевали 5 золотых медалей и Гран-при на IV Международной научной физической олимпиаде (ISPhO-2026), которая прошла в Москве. Сборная России показала лучший командный результат. Об этом сообщает пресс-служба Правительства в своём телеграм-канале.

Поздравляя победителей, вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал успех колоссальным. Он подчеркнул, что победа подтверждает наличие в стране молодых талантов, способных продолжить дело великих физиков и обеспечить технологическое лидерство России.

«Благодарю их учителей, наставников и родителей за то, что привили ребятам любовь к знаниям и умение во всем доходить до самой сути», — отметил он.

Министр просвещения Сергей Кравцов также поздравил сборную, отметив, что каждая награда — итог упорного труда и любви к физике. Он добавил, что олимпиада, появившаяся по инициативе России, с каждым годом набирает популярность и расширяет географию.

Золотых медалей удостоились: Роман Воробьёв, Ксения Карпович, Максим Соловьёв, Игорь Сорокин и Арсений Хоречко. Четверо из них представляют Физтех-лицей имени Капицы.

«Какая-то шутка»: Московская школьница не поверила своим глазам, увидев 500 баллов на ЕГЭ
«Какая-то шутка»: Московская школьница не поверила своим глазам, увидев 500 баллов на ЕГЭ

Ранее Life.ru рассказывал, что основной период ЕГЭ-2026 завершён. 8 759 выпускников получили 100 баллов, 933 — 200, 76 — 300. Восемь человек набрали 400 баллов, одна выпускница — 500. В Минпросвещения отметили, что экзамен прошёл штатно без каких-либо утечек.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • Дмитрий Чернышенко
  • Минпросвещения РФ
  • Сергей Кравцов
  • Другие новости
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar