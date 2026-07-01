Школьники из России взяли 5 золотых медалей на Международной олимпиаде по физике

Российские школьники завоевали 5 золотых медалей и Гран-при на IV Международной научной физической олимпиаде (ISPhO-2026), которая прошла в Москве. Сборная России показала лучший командный результат. Об этом сообщает пресс-служба Правительства в своём телеграм-канале.

Поздравляя победителей, вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал успех колоссальным. Он подчеркнул, что победа подтверждает наличие в стране молодых талантов, способных продолжить дело великих физиков и обеспечить технологическое лидерство России.

«Благодарю их учителей, наставников и родителей за то, что привили ребятам любовь к знаниям и умение во всем доходить до самой сути», — отметил он.

Министр просвещения Сергей Кравцов также поздравил сборную, отметив, что каждая награда — итог упорного труда и любви к физике. Он добавил, что олимпиада, появившаяся по инициативе России, с каждым годом набирает популярность и расширяет географию.

Золотых медалей удостоились: Роман Воробьёв, Ксения Карпович, Максим Соловьёв, Игорь Сорокин и Арсений Хоречко. Четверо из них представляют Физтех-лицей имени Капицы.

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