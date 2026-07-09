СК арестовал имущество экс-владельцев Промсвязьбанка на 97 млрд рублей

Следственные органы арестовали недвижимость и средства бывших руководителей Промсвязьбанка братьев Ананьевых на общую сумму 97 миллиардов рублей. Данную информацию передали в пресс-службе СК РФ.

Под арест, в частности, попали земельные участки, объекты недвижимости, а также деньги на счетах в зарубежных банках. В ведомстве уточнили, что данная обеспечительная мера применена в рамках завершённого предварительного следствия по уголовному делу в отношении Дмитрия и Алексея Ананьевых и их 29 соучастников.

«В зависимости от роли каждого фигурантам вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершённые организованной группой в особо крупном размере, с использованием служебного положения), пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, с 2014 по 2016 год Дмитрий Ананьев создал ОПГ для хищения государственных земель в Санкт-Петербурге. Сообщники подготовили фиктивные документы о наличии на территории капитальных строений и попытались выкупить участки без аукциона. Однако довести задуманное до конца им не удалось из-за вмешательства надзорного органа.

Основная доля хищений пришлась на 2017 год. Как полагают следователи, братья наладили схему вывода средств через кредитование недействующих иностранных структур. Деньги перечислялись на счета подконтрольных компаний за рубежом. Общий объём фиктивного кредитования достиг 4,5 миллиарда рублей. Кроме того, установлен факт растраты: в декабре 2017 года от имени банка были приобретены неликвидные ценные бумаги подконтрольных организаций на сумму 87,4 миллиарда рублей, после чего средства ушли на заграничные расчётные счета.

Помимо этого, в деле фигурирует эпизод 2015 года. Алексей Ананьев, по данным следствия, содействовал главе КБ «Глобэкс» Виталию Вавилину в выдаче заведомо невозвратных кредитов на сумму свыше 775 миллионов рублей, за что Вавилин впоследствии был осуждён.

Напомним, ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Алексея и Дмитрия Ананьевых. Потерпевшей стороной по делу признан сам Промсвязьбанк, чья временная администрация ранее и обратилась с заявлением в Следственный комитет. В настоящее время фигуранты объявлены в международный розыск и находятся за пределами России. Кредитная организация долгое время принадлежала братьям, однако в 2017 году из-за серьёзных финансовых проблем банк попал под государственную санацию. Теперь Ананьевым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.