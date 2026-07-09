Российский битбоксёр Вахтанг сорвал овации на America's Got Talent

Битбоксёр Вахтанг выступил на сцене America's Got Talent и получил овации зрителей и жюри. Артист исполнил битбокс-версию композиции Black Betty, а номер вышел в эфир в рамках пятой недели прослушиваний шоу.

В ролике, опубликованном America’s Got Talent, Вахтанга представили как артиста с эффектом «human subwoofer» — «человеческого сабвуфера». После выступления судьи поддержали его, а зрители встретили номер стоя.

Для российской аудитории Вахтанг — не новое имя. В начале 2010-х он был одним из самых заметных битбоксеров на отечественной сцене и работал с артистами разных жанров.

«Человек-сабвуфер» Вахтанг покорил жюри America’s Got Talent. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agt

Музыкант записывал совместные проекты с «ВИА Грой», Валерием Меладзе, Витасом и рэп-исполнителями. Один из треков с его участием получал крупные музыкальные награды, включая «Премию Муз-ТВ» и «Золотой граммофон».

При этом последние годы Вахтанг активно продвигался не только в России. Его короткие видео и выступления расходились в зарубежных соцсетях, где битбокс снова стал частью вирусного музыкального контента.

Выход на America's Got Talent стал для артиста новым международным витком. Шоу остаётся одной из самых заметных развлекательных площадок в США, где необычные вокальные, танцевальные и музыкальные номера быстро уходят в соцсети.

История Вахтанга показывает, что битбокс не исчез из поп-культуры, а просто переехал в другой формат. Теперь его продают не как клубный трюк из нулевых, а как эффектный короткий номер, который хорошо работает на сцене, в TikTok и YouTube.