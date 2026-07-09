Имущество на 1,2 млрд арестовали у опального самарского судьи Ефанова

Суд арестовал имущество семьи бывшего председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова после иска Генпрокуратуры о взыскании около 1,2 млрд рублей ущерба государству. Решение принял Октябрьский районный суд Самары, передают наши коллеги из «Коммерсанта».

Под обеспечительные меры попали активы самого Ефанова и его супруги, а также имущество их сына и невестки. В список вошли несколько объектов недвижимости, около 20 квартир, земельных участков и коммерческих помещений, оформленных на родственников бывшего судьи. Кроме того, ограничения коснулись автомобилей BMW, Lexus и Land Rover. Также Александру Ефанову запретили выезд за пределы России. Арест имущества был наложен в рамках рассмотрения требований Генпрокуратуры о взыскании средств.

По версии надзорного ведомства, Ефанов, используя своё служебное положение, способствовал принятию решений, которые позволили вывести земли лесного фонда в Самарской области из-под ограничений. В дальнейшем часть территорий, как считают в прокуратуре, могла перейти к связанным с ним лицам и использоваться под застройку.

Генпрокуратура оценивает ущерб государству примерно в 1,2 млрд рублей и требует взыскать эту сумму с ответчиков за счёт арестованных активов. Александр Ефанов ранее возглавлял Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Его статус судьи был прекращён после решения Высшей квалификационной коллегии судей России. Ранее Life.ru уже рассказывал о том, как живёт семья Ефанова.