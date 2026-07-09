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9 июля, 11:52

Минобороны показало видео удара ракетой Х-39 по украинским пограничникам

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Минобороны РФ продемонстрировало запись уничтожения пункта временной дислокации 1-го погранотряда Госпогранслужбы Украины. Удар был нанесён в районе населённого пункта Грачёвка Харьковской области.

Ракета Х-39 поразила пункт временной дислокации украинских пограничников. Видео © Минобороны России

Обнародованные кадры объективного контроля зафиксировали здание промышленного типа, которое занимали украинские бойцы. Цель была поражена легкой многоцелевой управляемой ракетой Х-39 (ЛМУР).

ЛМУР «Изделие 305» (Х-39) — это российская лёгкая многоцелевая управляемая ракета класса «воздух—поверхность» от коломенского КБМ, принятая на вооружение в 2022 году. Изначально создавалась для ударных вертолётов (Ми-28НМ, Ка-52М), но применяется и с самолётов. Относится к высокоточному оружию, оснащена многоканальной головкой самонаведения и работает по принципу «выстрелил и забыл», позволяя уничтожать бронетехнику, укрепления и надводные цели на дальности до 14,5 км.

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Никита Никонов
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