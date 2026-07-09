Минобороны показало видео удара ракетой Х-39 по украинским пограничникам

ЛМУР «Изделие 305» (Х-39) — это российская лёгкая многоцелевая управляемая ракета класса «воздух—поверхность» от коломенского КБМ, принятая на вооружение в 2022 году. Изначально создавалась для ударных вертолётов (Ми-28НМ, Ка-52М), но применяется и с самолётов. Относится к высокоточному оружию, оснащена многоканальной головкой самонаведения и работает по принципу «выстрелил и забыл», позволяя уничтожать бронетехнику, укрепления и надводные цели на дальности до 14,5 км.